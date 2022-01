“Berlusconi al Quirinale” è diventata l’espressione più citata sui social: lo studio di SocialCom (Di sabato 22 gennaio 2022) Com’era facilmente prevedibile, a ridosso delle votazioni per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, sale l’interesse della rete sul tema. socialcom, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato per Askanews le conversazioni dell’ultima settimana (13-20 gennaio) per capire il sentiment degli italiani sull’elezione del capo dello Stato. “Berlusconi al Quirinale” stuzzica la fantasia degli utenti social Nel periodo oggetto dell’analisi, il tema ha prodotto quasi sei milioni di interazioni. Dall’analisi delle parole chiave emerge come la figura di Silvio Berlusconi sia tornata centrale nell’immaginario collettivo. Il leader di Forza Italia è la figura più associata alla presidenza della Repubblica. Raccoglie, infatti, oltre 30K citazioni, contro le 12K del “principale” sfidante, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 gennaio 2022) Com’era facilmente prevedibile, a ridosso delle votazioni per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, sale l’interesse della rete sul tema.com, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato per Askanews le conversazioni dell’ultima settimana (13-20 gennaio) per capire il sentiment degli italiani sull’elezione del capo dello Stato. “al” stuzzica la fantasia degli utentiNel periodo oggetto dell’analisi, il tema ha prodotto quasi sei milioni di interazioni. Dall’analisi delle parole chiave emerge come la figura di Silviosia tornata centrale nell’immaginario collettivo. Il leader di Forza Italia è la figura più associata alla presidenza della Repubblica. Raccoglie, infatti, oltre 30K citazioni, contro le 12K del “principale” sfidante, ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari è contrario non solo all'elezione di #Berlusconi al #Quirinale ma anche all'e… - ciropellegrino : Nanni Moretti su Instagram la tocca piano su #Berlusconi al #Quirinale: «Personaggio squalificato e indecoroso». #Quirinale2022 #IlCaimano - fattoquotidiano : Se Berlusconi andrà al Quirinale, l’Italia avrà non un presidente, ma un padrone della Repubblica [Leggi di Maurizi… - Emanuel10649257 : @GruppoFISenato @vitali_l Berlusconi Berlusconi non mollare, ti vogliamo al Quirinale. - Emanuel10649257 : @Mov5Stelle @MariaDomenicaC4 Berlusconi Berlusconi non mollare, ti vogliamo al Quirinale. -