(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Prosegue l’avventura indi Simonee Fabio, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropolia. Il 36enne di Budrio, numero 25 del ranking di specialità e il 34enne di Arma di Taggia, numero 93 Atp in, hanno eliminato per 7-6 (7-2), 6-3 il duo composto dal croato Ivan Dodig e dal brasiliano Marcelo Melo, nona testa di serie del torneo. La coppia azzurra, reduce dalla finale a Sydney (la nona nel circuito uno a fianco all’altro), si giocherà un posto nei quarti di finale con altri due specialisti come il britannico Jamie Murray e il brasiliano Bruno Soares, numeri 8 del seeding. Funweek.

Advertising

ItaliaTeam_it : BERRETTINI! ?? Che partita contro Carlos Alcaraz, Matteo batte lo spagnolo al quinto set e approda agli ottavi degl… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA AGLI OTTAVI Battuto in 5 set Alcaraz (6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6)… - Eurosport_IT : ?? BOOM ?? 'Jannik Sinner sta cercando un supercoach, John McEnroe, potresti essere tu?' McEnroe: '??' ?… - infoitsport : Berrettini-Carreno Busta agli Australian Open: orario e dove vedere la partita - fisco24_info : Australian Open, Bolelli e Fognini agli ottavi in doppio: (Adnkronos) - Eliminato il duo composto dal croato Dodig… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Sky Sport

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di gioco, il palinsesto tv e streaming di tutti gli italiani in campo domenica 23 gennaio agli2022 . Le partite ...Fioccano le palle break ad inizio secondo set. Paire ne ha due nel secondo game, mentre sono addirittura tre per Tsitsipas nel terzo. Tutte vengono cancellate, l'equilibrio persiste in un set che ...Melbourne, 22 gen. -Prosegue l'avventura in doppio di Simone Bolelli e Fabio Fognini agli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dolla ...Prosegue l'avventura in doppio di Simone Bolelli e Fabio Fognini agli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropoli a ...