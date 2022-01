Veleni tra i 5 stelle, ora Fraccaro rischia l’espulsione sotto l’attacco dei contiani: “Clima velenoso, non voterò mai Draghi” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Secondo le accuse del leader M5S, avrebbe trattato con Salvini un pacchetto di voti direttamente a Tremonti. Il caso scoppiato dopo un retroscena de La Stampa, che risulta così completamente confermato Leggi su lastampa (Di venerdì 21 gennaio 2022) Secondo le accuse del leader M5S, avrebbe trattato con Salvini un pacchetto di voti direttamente a Tremonti. Il caso scoppiato dopo un retroscena de La Stampa, che risulta così completamente confermato

