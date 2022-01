Tutte le date e gli orari da sapere per l’elezione del Presidente della Repubblica (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il conto alla rovescia ormai è cominciato. Tra 72 ore si apriranno finalmente le danze per l’elezione del Presidente della Repubblica. Abbiamo già a lungo spiegato come funziona l’elezione del prossimo inquilino del Quirinale e quali norme sono state introdotte per garantire la sicurezza del voto in tempi di Covid. Ma quale sarà il timing? Quanto tempo ci vorrà per conoscere il nome del successore del Presidente Sergio Mattarella? In quali orari e con quale cadenza? A questa e altre domande proveremo a rispondere con questa breve F.a.q. In condizioni normali è possibile portare a termine anche due scrutini in un giorno in due sessioni (mattino e pomeriggio). Questa volta, a causa della pandemia di Covid, sarà possibile un solo scrutinio al giorno per ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il conto alla rovescia ormai è cominciato. Tra 72 ore si apriranno finalmente le danze perdel. Abbiamo già a lungo spiegato come funzionadel prossimo inquilino del Quirinale e quali norme sono state introdotte per garantire la sicurezza del voto in tempi di Covid. Ma quale sarà il timing? Quanto tempo ci vorrà per conoscere il nome del successore delSergio Mattarella? In qualie con quale cadenza? A questa e altre domande proveremo a rispondere con questa breve F.a.q. In condizioni normali è possibile portare a termine anche due scrutini in un giorno in due sessioni (mattino e pomeriggio). Questa volta, a causapandemia di Covid, sarà possibile un solo scrutinio al giorno per ...

