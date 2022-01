Tonali | «Tenere duro è necessario nel calcio Senza determinazione e voglia di riscatto non puoi sfondare»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Su Repubblica un’intervista a Sandro, centrocampista del Milan. Racconta le sue origini: è di Sant’Angelo Lodigiano, un paese di campagna. «Sotto alcuni aspetti le origini aiutano: quando entri in ambienti nuovi come Milanello, hai una concentrazione diversa. Sono difficoltà che non incontra chi è cresciuto nel Milan o in una città grande. Ma io sono uscito da tempo dalla campagna, non potrei più tornare indietro». Condivide lo spogliatoio con Ibrahimovic. «Un’emozione fortissima: in un attimo passi da tifoso a compagno, due cose completamente diverse. Devi saperle gestire e scindere, all’inizio resti a bocca aperta e rischi di deconcentrarti. Ci sono riuscito dopo il primo mese». Su Pioli: «Mi mancava l’1% che mi faceva stare dentro il gruppo. Lui mi ha martellato sul lavoro, glielo devo riconoscere, avevo passato un anno difficile e abbiamo fatto come se non ...