Tommaso Zorzi: «Se fossi stato al GF con Soleil mi avrebbero espulso» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Intervenuto nel corso di una diretta social di Roberta Termali, madre di Andrea Zenga, Tommaso Zorzi ha parlato del GF Vip 6. L'influencer milanese, avendo vinto la quinta edizione del reality, conosce bene le dinamiche del programma e non ha riservato belle parole a Soleil Sorge. Tommaso Zorzi contro Soleil Sorge Che piaccia o meno, Soleil Sorge è una dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Grazie al teatrino con Alex Belli e la moglie Delia Duran, l'influencer italo-americana ha attirato la curiosità dei telespettatori. Tra questi c'è anche Tommaso Zorzi, che, a differenza di tanti, non apprezza troppo la collega. Intervenuto nel format social A Casa mia, condotto da Roberta Termali, l'influencer milanese ha ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Intervenuto nel corso di una diretta social di Roberta Termali, madre di Andrea Zenga,ha parlato del GF Vip 6. L'influencer milanese, avendo vinto la quinta edizione del reality, conosce bene le dinamiche del programma e non ha riservato belle parole aSorge.controSorge Che piaccia o meno,Sorge è una dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Grazie al teatrino con Alex Belli e la moglie Delia Duran, l'influencer italo-americana ha attirato la curiosità dei telespettatori. Tra questi c'è anche, che, a differenza di tanti, non apprezza troppo la collega. Intervenuto nel format social A Casa mia, condotto da Roberta Termali, l'influencer milanese ha ...

Advertising

realtimetvit : Le queen sono pronte a raccontare il loro percorso a #DragRaceItalia aiutate dalle domande puntuali e taglienti di… - realtimetvit : Hello Hello Hello ?? Qui si inizia a fare sul serio! ???? Domani non perdete la seconda puntata di #DragRaceItalia, al… - misster23782335 : @foreverGaia21 @kojiharu93 @pierpaolopretel @tommaso_zorzi Non lo so ma è una rompi?????? - PiranRosa : Tommaso Zorzi contro Soleil Sorge: 'Non pensavo fosse così' - foreverGaia21 : @misster23782335 @kojiharu93 @pierpaolopretel @tommaso_zorzi Ma questa da dove esce non l'avevo mai vista nel # prelemi ? -