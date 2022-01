Supermercato senza Green pass, nessun limite agli acquisti anche per beni non essenziali (Di sabato 22 gennaio 2022) nessun limite agli acquisti nei supermercati anche per chi è senza Green pass. Lo precisa Palazzo Chigi nelle Faq del nuovo Dpcm che indica le attività commerciali in cui dal... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 22 gennaio 2022)nei supermercatiper chi è. Lo precisa Palazzo Chigi nelle Faq del nuovo Dpcm che indica le attività commerciali in cui dal...

galeazzobignami : Al supermercato si potrà andare senza #greenpass solo per prendere beni “primari”. Quali sono lo decide il… - FratellidItalia : ?? Che delirio. Senza il Green pass si potrà andare al supermercato, ma solo per comprare “beni primari” - ElisaDospina : Per i nostri ministri gli assorbenti non sono beni di prima necessità. Quindi una persona non vaccinata tra qualche… - shopenauerwho : RT @dottorbarbieri: Oppure (la stragrande maggioranza) posso prenderle, senza GP, al supermercato. Oppure all'Amazon locker installato, tra… - LaRobyMI : RT @TatyTDV: Mi spiegate come Senza pass Al supermercato Comprando le mutande sono un pericolo di contagio e invece comprando la pasta non… -