Sci alpino | start list discesa libera femminile Cortina 2022 | pettorali e italiane in gara

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Lacompleta delladid’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo 2021/di scie in programma sabato 22 gennaio alle ore 11:30. Sull’Olimpia delle Tofane grande attesa per lee in particolar modo per Sofia Goggia, chiamata a una grande prova per continuare a sognare l’inseguimento a Mikaela Shiffrin nella classifica generale. La bergamasca scenderà con il pettorale numero 7, poco dopo la rivale Lara Gut che invece sarà la quinta a prendere il via. Pettorale 8 per Federica Brignone, ma l’Italia punta anche su Nadia Delago e la sorella Nicol (11 e 14), poi toccherà subito dopo a Elena Curtoni e Marta Bassino. Di seguito la...

Advertising

GDF : Sport invernali di sci alpino paralimpico. Ai Campionati Mondiali #Hafjell (Norvegia), Giacomo Bertagnolli,… - Eurosport_IT : Che bello rivedere Giuliano Razzoli sul podio ???????? Il video della premiazione: - RuthHolmes2 : RT @Eurosport_IT: Che bello rivedere Giuliano Razzoli sul podio ???????? Il video della premiazione: - ExPaola17823616 : RT @GDF: Sport invernali di sci alpino paralimpico. Ai Campionati Mondiali #Hafjell (Norvegia), Giacomo Bertagnolli, #FiammeGialle, con la… - RSIsport : ?????? Dopo una pausa, Michelle Gisin è carica in vista di Cortina: 'Le Olimpiadi si avvicinano, voglio ritrovare fidu… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

... filmato qualche settimana fa in un impianto dial coperto in un centro commerciale di Shanghai, indica il Museoin una nota ...La start list completa della discesa libera femminile di Cortina d'Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 die in programma sabato 22 gennaio alle ore 11:30. Sull'Olimpia delle Tofane grande attesa per le italiane e in particolar modo per Sofia Goggia, chiamata a una grande prova per continuare a ...La start list della prova di slalom maschile della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino di Kitzbuhel 2022 in Austria. La prova si terrà sabato 22 gennaio e avrà inizio alle ore 10:15. Ben 68 atleti ...Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: la start list della discesa libera di Cortina d'Ampezzo, i pettorali e le italiane in gara ...