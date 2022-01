Roma, fuga di gas blocca un intero quartiere: Cecchignola ‘chiusa’ e senza elettricità (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una fuga di gas ha bloccato un intero quartiere. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi a Roma, alla Cecchignola, dove a causa di una grossa fuga di gas diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale hanno dovuto chiudere al transito via Kobler e via della Cecchignola, nel tratto compreso tra via del Casale Zola e via dei Bersaglieri. fuga di gas, messo in sicurezza un quadrante in zona Cecchignola Sul posto sono intervenuti, oltre agli agenti della Polizia Locale, i vigili del fuoco, che hanno disposto l’interruzione del servizio di energia elettrica. Sempre su indicazione dei VVFF, gli agenti della Polizia Locale hanno interdetto la circolazione nel quadrante di Piazza Castello della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Unadi gas hato un. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi a, alla, dove a causa di una grossadi gas diverse pattuglie della Polizia Locale diCapitale hanno dovuto chiudere al transito via Kobler e via della, nel tratto compreso tra via del Casale Zola e via dei Bersaglieri.di gas, messo in sicurezza un quadrante in zonaSul posto sono intervenuti, oltre agli agenti della Polizia Locale, i vigili del fuoco, che hanno disposto l’interruzione del servizio di energia elettrica. Sempre su indicazione dei VVFF, gli agenti della Polizia Locale hanno interdetto la circolazione nel quadrante di Piazza Castello della ...

