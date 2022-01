Quirinale, Sgarbi rilancia: «Berlusconi non sarà presidente ma ha già vinto, sta benissimo: a breve dirà cosa farà» (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’«operazione scoiattolo»per portare Silvio Berlusconi al Quirinale pare ormai essere archiviata. Ma Vittorio Sgarbi continua a creare scompiglio nel centrodestra a tre giorni dall’inizio delle votazioni per l’elezione del prossimo Capo dello Stato. «Berlusconi sta benissimo, il suo umore è formidabile – ha dichiarato il critico d’arte e deputato del Gruppo Misto -. Lui ha vinto, non perché diventerà presidente, ma perché la scelta è nelle sue mani». E Sgarbi, ribadisce quale sarà il ruolo del Cav in questa elezione: «Se Berlusconi indica Draghi, tutti lo seguiranno e sarà eletto». E se Berlusconi dovesse indicare un altro nome? Secondo Sgarbi questo nome potrebbe ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’«operazione scoiattolo»per portare Silvioalpare ormai essere archiviata. Ma Vittoriocontinua a creare scompiglio nel centrodestra a tre giorni dall’inizio delle votazioni per l’elezione del prossimo Capo dello Stato. «sta, il suo umore è formidabile – ha dichiarato il critico d’arte e deputato del Gruppo Misto -. Lui ha, non perché diventerà, ma perché la scelta è nelle sue mani». E, ribadisce qualeil ruolo del Cav in questa elezione: «Seindica Draghi, tutti lo seguiranno eeletto». E sedovesse indicare un altro nome? Secondoquesto nome potrebbe ...

