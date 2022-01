Quirinale, Renzi: "Non si può giocare con Draghi. Salvini? Che la saggezza lo assista" (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'aveva in qualche modo anticipato ieri al Foglio Matteo Renzi, intercettato per le vie del centro di Roma. La partita del Quirinale potrebbe chiudersi entro giovedì 27 gennaio. E questa previsione il leader di Iv oggi la sostanzia con un'intervista alla Stampa in cui lascia intuire quali siano, in parte, gli scenari più probabili da qui ai prossimi giorni. Tutto parte da Mario Draghi. Perché secondo l'ex premier "se si porta Draghi come candidato allo scrutinio segreto, lo si elegge, anche perché esporlo a una bocciatura dell’Aula significherebbe perderlo sia per il Colle che per il governo. E l’Italia una cosa non se la può permettere: rimettere Mario Draghi in panchina". Di fatto, leggendo le parole del capo di Iv si capisce quanto la necessità di trovare un accordo che completi il pacchetto ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'aveva in qualche modo anticipato ieri al Foglio Matteo, intercettato per le vie del centro di Roma. La partita delpotrebbe chiudersi entro giovedì 27 gennaio. E questa previsione il leader di Iv oggi la sostanzia con un'intervista alla Stampa in cui lascia intuire quali siano, in parte, gli scenari più probabili da qui ai prossimi giorni. Tutto parte da Mario. Perché secondo l'ex premier "se si portacome candidato allo scrutinio segreto, lo si elegge, anche perché esporlo a una bocciatura dell’Aula significherebbe perderlo sia per il Colle che per il governo. E l’Italia una cosa non se la può permettere: rimettere Marioin panchina". Di fatto, leggendo le parole del capo di Iv si capisce quanto la necessità di trovare un accordo che completi il pacchetto ...

