Previsto l’ingresso in Italia per lavoro di oltre 69mila extracomunitari | la Cgil | “Non bastano”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di lunedì scorso, è entrato in vigore il nuovo Decreto Flussi 2021. Prevedeindi un massimo di 69.700 cittadini non comunitari per motivi disubordinato stagionale e non stagionale e diautonomo. Saranno 27.700 gli ingressi autorizzati per motivi dinon stagionale e diautonomo, tra cui 20.000 lavoratori nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero da Paesi che abbiano sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria. Per motivi disubordinato stagionale saranno ammessi 42.000 cittadini non comunitari residenti all’estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del ...