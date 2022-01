Paolo Savona ammette che in Consob c’è una guerra che non sa gestire (Di venerdì 21 gennaio 2022) "Non avendo tempo per rispondere agli amici che mi manifestano la loro solidarietà desideravo far sapere che non sono io a tenere in scacco la Consob, ma è la vecchia Consob a tenere in scacco Savona. È in corso l’eterna lotta tra conservazione e innovazione su cui si va giocando il futuro dell’Italia”. Firmato “Prof. Paolo Savona”. Ieri, con un tweet personale dall’account @ProfPaoloSavona, il presidente della Consob, che è tra l’altro un organo collegiale, ha reso noto a tutti che nell’Authority è in corso una guerra. E che questa guerra la tiene in scacco mentre lui, Savona, non ha tempo di rispondere alla solidarietà degli amici. Ora, non è “conservazione” parlare di commistione tra modi ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 gennaio 2022) "Non avendo tempo per rispondere agli amici che mi manifestano la loro solidarietà desideravo far sapere che non sono io a tenere in scacco la, ma è la vecchiaa tenere in scacco. È in corso l’eterna lotta tra conservazione e innovazione su cui si va giocando il futuro dell’Italia”. Firmato “Prof.”. Ieri, con un tweet personale dall’account @Prof, il presidente della, che è tra l’altro un organo collegiale, ha reso noto a tutti che nell’Authority è in corso una. E che questala tiene in scacco mentre lui,, non ha tempo di rispondere alla solidarietà degli amici. Ora, non è “conservazione” parlare di commistione tra modi ...

