Nuove immagini dall’alta società di Bridgerton (Di venerdì 21 gennaio 2022) Rilasciate 8 Nuove immagini direttamente dalla seconda stagione di Bridgerton Il 19 Gennaio Netflix e Shondaland hanno deciso di rilasciare in anteprima otto immagini tratte dalla seconda stagione di Bridgerton che ci permettono di dare una piccola sbirciatina a quello che verrà raccontato nella prossima, attesissima stagione di questo show che debutterà sulla piattaforma a partire dal prossimo 25 Marzo. Per rimanere in linea con i romanzi, la seconda stagione vedrà, come protagonista principale, Anthony Bridgerton, il maggiore dei fratelli, alla ricerca di una sposa. La serie arriva su Netflix direttamente da Shondaland, ed è prodotta da Shonda Rhimes, Betsy Beers e Chris Van Dusen, che è anche ideatore e showrunner per Bridgerton. La trama Dalle idee di Chris Van ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 21 gennaio 2022) Rilasciate 8direttamente dalla seconda stagione diIl 19 Gennaio Netflix e Shondaland hanno deciso di rilasciare in anteprima ottotratte dalla seconda stagione diche ci permettono di dare una piccola sbirciatina a quello che verrà raccontato nella prossima, attesissima stagione di questo show che debutterà sulla piattaforma a partire dal prossimo 25 Marzo. Per rimanere in linea con i romanzi, la seconda stagione vedrà, come protagonista principale, Anthony, il maggiore dei fratelli, alla ricerca di una sposa. La serie arriva su Netflix direttamente da Shondaland, ed è prodotta da Shonda Rhimes, Betsy Beers e Chris Van Dusen, che è anche ideatore e showrunner per. La trama Dalle idee di Chris Van ...

tuttoteKit : Nuove immagini dall’alta società di #Bridgerton #Netflix #SecondaStagione #Shondaland #tuttotek - IGNitalia : Due nuove immagini svelate da Ninja Theory mostrano cos'è possibile fare con #UnrealEngine5: volto iper-realistico… - bridgertonbot : RT @Nerdream_it: In tanti alla finestra in attesa della seconda stagione di #Bridgerton su @NetflixIT Sono intanto giunte nuove immagini e… - lucio22673283 : Russia, a segno il test di lancio di un missile da un sottomarino a un obiettivo terrestre - Nerdream_it : In tanti alla finestra in attesa della seconda stagione di #Bridgerton su @NetflixIT Sono intanto giunte nuove imm… -