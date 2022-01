NBA | Indiana sorprende Golden State | i Suns sbancano Dallas nel segno di Paul

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Solamente tre i match validi per la regular season della NBA 2021/2022 andati in scena nella notte. Non passa inosservata la sconfitta deiWarriors, battuti tra le mura amiche dagliPacers. Tredicesima sconfitta stagionale per Curry e compagni, che si arrendono ai supplementari per 117-121. Ben sette i giocatori in doppia cifra per gli ospiti, mentre ai Warriors non bastano i 39 di Steph Curry né la doppia doppia di Looney (13 punti e 15 rimbalzi). Successo esterno anche per i Phoenix, alla quinta vittoria consecutiva, che espugnanoper 109-101. Il protagonista è Chris, autore di una prestazione da 20 punti (di cui 10 nei minuti finali) e 11 assist. In gran spolvero anche Devin Booker (28 punti a referto), mentre ai Mavericks non basta il solito ...