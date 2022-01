LIVE Berrettini-Alcaraz 6-2 5-6, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro deve allungare il 2° set (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 MINI-BREAK Berrettini!!!! QUARTO DOPPIO FALLO DELLO SPAGNOLO 2-1 Compatto e solido l’italiano in uscita al servizio: diritto diagonale lungo per Alcaraz. 1-1 Servizio al corpo del romano. 0-1 Prima vincente dello spagnolo. 6-6 Servizio a zero: si vola giustamente al tie-break. 40-0 Servizio e diritto del romano. 30-0 FUORI DI UN SOFFIO IL DIRITTO DI Alcaraz! Berrettini si salva dopo la risposta profonda dello spagnolo aprendosi il campo con il diritto diagonale. 15-0 Ottima prima del #7 al mondo. 5-6 Alcaraz si assicura di disputare almeno il tie-break. 40-15 Servizio e diritto lungolinea dell’azzurro. 30-15 CHE RECUPERO DI Berrettini! Troppo lezioso lo spagnolo che preferisce la smorzata ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 MINI-BREAK!!!! QUARTO DOPPIO FALLO DELLO SPAGNOLO 2-1 Compatto e solido l’italiano in uscita al servizio: diritto diagonale lungo per. 1-1 Servizio al corpo del romano. 0-1 Prima vincente dello spagnolo. 6-6 Servizio a zero: si vola giustamente al tie-break. 40-0 Servizio e diritto del romano. 30-0 FUORI DI UN SOFFIO IL DIRITTO DIsi salva dopo la risposta profonda dello spagnolo aprendosi il campo con il diritto diagonale. 15-0 Ottima prima del #7 al mondo. 5-6si assicura di disputare almeno il tie-break. 40-15 Servizio e diritto lungolinea del. 30-15 CHE RECUPERO DI! Troppo lezioso lo spagnolo che preferisce la smorzata ...

