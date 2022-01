La famiglia organizza i funerali | ma Agnese Grimaldi è viva | l’incredibile errore dell’ospedale casertano

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Un fatto incredibilmente inverosimile è successo solo un paio di giorni fa ad unanel. Hanno ricevuto uno chiamata dall’ospedale per una triste comunicazione, ma hanno sbagliato persona. Vediamo meglio cos’è successo. Il fatto è accaduto Mercoledì 19 Gennaio 2022, giusto questa settimana. L’ospedale di Maddaloni ha chiamato ladi, 52 anni, originaria di Casal di Principe, in provincia di Caserta. Lariceve dunque la tristissima notizia: la signoraè morta durante la notte per delle gravi complicazioni. La signora era ricoverata in ospedale a causa del Covid e l’ospedale ha comunicato la notizia del decesso a causa di alcune complicazioni dovute all’infezione da sars-cov-2. ...