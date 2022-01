Il fidanzato di Guendalina Tavassi aggredito Su Instagram l’influencer scrive | “Non c’è mai fine al peggio”

Advertising

NikitaJj : Guendalina e l’attuale fidanzato aggrediti davanti alla scuola dei figli, l’ex marito in stato di fermo e su Instag… - Wolf_InTheNight : RT @asfaltofresco: in tutto questo guendalina e il fidanzato sono stati aggrediti davanti la scuola dei figli da umberto e altri suoi amici… - Christi70555542 : RT @asfaltofresco: in tutto questo guendalina e il fidanzato sono stati aggrediti davanti la scuola dei figli da umberto e altri suoi amici… - CotoletteP : RT @asfaltofresco: in tutto questo guendalina e il fidanzato sono stati aggrediti davanti la scuola dei figli da umberto e altri suoi amici… - pinaz_ : RT @asfaltofresco: in tutto questo guendalina e il fidanzato sono stati aggrediti davanti la scuola dei figli da umberto e altri suoi amici… -

Ultime Notizie dalla rete : fidanzato Guendalina

Federico Perna , influencer e da qualche mesediTavassi , è stato vittima di un'aggressione . A darne notizia in queste ore è il sito specializzato in gossip Sorgeveritas, che ha riportato anche le foto dei segni subiti ...Non c'è pace per l'ex gieffina e per il suo nuovo compagno: da una prima ricostruzione dei fatti ci sarebbe di mezzo l'ex Umberto L'articoloTavassi, violenta aggressione al: i fatti, ora parla lei proviene da Gossip e Tv . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...Brutto momento per Guendalina Tavassi e per il nuovo fidanzato Federico Perna. Quest’ultimo sarebbe stato aggredito in strada e, secondo quanto trapelato, l’artefice dell’aggressione sarebbe stato l’e ...Vittima della brutale aggressione sarebbe stato il fidanzato di Guendalina. Secondo le testimonianze riportate i due si sarebbero recati fuori scuola dei bambini e lì sarebbe sopraggiunto anche Umbert ...