Elza Soares e Garrincha erano l'allegria del popolo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il giorno che scoprì di avere una voce e di saper cantare, aveva 30 anni e le stava morendo il terzo dei tre figli. "Non avevo i soldi per farlo curare. Alla radio sentii che a 'Nota 5', il programma di Ary Barroso, il montepremi stava salendo. Non so come, ma sentivo che quel premio sarebbe stato mio. Mi iscrissi. Mi dissero che mi sarei dovuta fare bella. Ma non avevo vestiti né scarpe. Presi un vestito di mia madre, ma lei pesava 60 chili, io 32, immaginarsi. Lo adattai con le spille. Adesso le spille sono di moda, le mette anche Madonna, ma è una moda che cominciai io quel giorno. E come scarpe calzai dei sandali che", tanto erano sfiniti, "chiamavano 'mamma, sono nella merda'. Poi andai e, quando mi chiamarono, salii sul palcoscenico dell'auditorium. L'auditorium era strapieno e tutti scoppiarono a ridere di me. Ary mi chiamò e mi domandò: 'Che cosa sei venuta a ...

