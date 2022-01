Dramma a Villa Gordiani | autista Atac trovato morto in casa

Leggi su italiasera

(Di venerdì 21 gennaio 2022)in. Matteo Orlandi di 42 anni, è statonella sua camera da letto in un appartamento di via Cherso. A rinvenire il corpo dell’uomo, che faceva l’di autobus, è stata la moglie che dormiva con la figlia in un’altra stanza. Dai primi rilievi del medico legale, l’uomo sarebbe deceduto per un soffocamento, forse causato da un malore o dopo aver ingerito qualcosa: già disposta l’autopsia. La polizia ha sentito la moglie dell’e anche altre persone per la ricostruzione dei fatti. Matteo Orlandi era in turno nella notte tra il 18 e il 19 gennaio e il corpo è stato rinvenuto la mattina di ...