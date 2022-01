Draghi firma il Dpcm sull'uso del Green Pass in attività commerciali (Di venerdì 21 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm che indica le attività commerciali in cui dal primo febbraio sarà possibile continuare ad accedere senza Green Pass. Si tratta, chiarisce il provvedimento, di quelle attività legate alle “esigenze essenziali e primarie della persona”, quindi “esigenze alimentari e di prima necessità”; “esigenze di salute” come “l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e alle strutture sanitarie” e “veterinarie”; “esigenze di sicurezza”; “esigenze di giustizia”. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali che riguardano esigenze alimentari e di prima necessità, viene consentito l'ingresso senza Green Pass per supermercati, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario, hato ilche indica lein cui dal primo febbraio sarà possibile continuare ad accedere senza. Si tratta, chiarisce il provvedimento, di quellelegate alle “esigenze essenziali e primarie della persona”, quindi “esigenze alimentari e di prima necessità”; “esigenze di salute” come “l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e alle strutture sanitarie” e “veterinarie”; “esigenze di sicurezza”; “esigenze di giustizia”. Per quanto riguarda gli eserciziche riguardano esigenze alimentari e di prima necessità, viene consentito l'ingresso senzaper supermercati, ...

