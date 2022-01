Covid Lazio | il bollettino del 21 gennaio

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Tar del Lazio annulla la circolare del ministero sulla 'vigilante attesa'. Accolto il ricorso del Comitato Cura… - fattoquotidiano : Covid, reparti in affanno, liste di attesa fino a 12 mesi e interventi rinviati. Nel Lazio la quarta ondata manda i… - Agenzia_Ansa : La percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 18% in Italia, ma 8 regioni superano la… - nuova_venezia : Sale ancora da 1.988 a 2.011 l’incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti, ma la pandemia ha iniziato a c… - mattinodipadova : Sale ancora da 1.988 a 2.011 l’incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti, ma la pandemia ha iniziato a c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

Meno del 10% sono i letti riservati ai "non" in Piemonte e Abruzzo, circa il 15% in Lombardia, tra il 10 e il 20% in Veneto, Emilia Romagna e, mentre oscilla tra il 20 e il 30% la ...Il bollettino con i numeriin Italia oggi, venerdì 21gennaio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero ... Ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e, Puglia e Sicilia. ...I dati su Coronavirus decisivi per il monitoraggio Iss: diverse Regioni potrebbero passare in zona arancione da lunedì 24 gennaio ...Le Regioni hanno comunicato di avere pronti quasi 10 mila posti, il doppio rispetto a prima della pandemia. In realtà sono poco più di 6.500 e quelli aperti ...