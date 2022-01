Covid: Fontana, 'Lombardia resta in zona gialla' (Di venerdì 21 gennaio 2022) Milano 21 gen. (Adnkronos) - "La Lombardia resta in zona gialla. Lo confermano i dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e Ministero della Salute, riunita oggi, come ogni venerdì". Lo comunica con un post sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che spiega: "Il parametro delle terapie intensive, rispetto ai dati esaminati la scorsa settimana scende dal 17 al 15%, quindi ampiamente sotto la soglia del 20% che avrebbe fatto scattare il passaggio in arancione". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Milano 21 gen. (Adnkronos) - "Lain. Lo confermano i dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e Ministero della Salute, riunita oggi, come ogni venerdì". Lo comunica con un post sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione, Attilio, che spiega: "Il parametro delle terapie intensive, rispetto ai dati esaminati la scorsa settimana scende dal 17 al 15%, quindi ampiamente sotto la soglia del 20% che avrebbe fatto scattare il passaggio in arancione".

