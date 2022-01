Covid: Draghi firma Dpcm su lista negozi 'esenti' (2) (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) - (Adnkronos) - E ancora, "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; "commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari"; "commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)". "Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati"; "commercio al dettaglio di materiale per ottica"; "commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) - (Adnkronos) - E ancora, "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; "commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari"; "commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)". "Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati"; "commercio al dettaglio di materiale per ottica"; "commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento".

Advertising

NicolaPorro : ?? In diretta #Briatore dice le cose come stanno: 'Siamo in #lockdown, ma non lo dicono perché...'. Poi la stilettat… - fattoquotidiano : De Luca di nuovo contro il governo: “Immagine di Draghi che difende proletariato è falsa. Non ha fatto niente per l… - GuidoDeMartini : NON NE HA AZZECCATO UNO, DRAGHI È SCIVOLATO SUI NUMERI. Il premier ha fornito dati falsi, in parte per errori di c… - fabiomauro : RT @LaVeritaWeb: A #Transatlantico Ylenja Lucaselli (Fdi): «Italia non è solo Draghi o Berlusconi. Esistono altre soluzioni per il Colle»… - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: Il premier Draghi, ha firmato il Dpcm che indica le attività commerciali in cui dal primo febbraio sarà possibile continu… -