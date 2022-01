Così il tennis ispira i brand di moda

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Prima che al mondo si palesasse un certo Roger Federer, i sacri campi di Wimbledon avevano magnificato la grandezza di William Renshaw, che tra il 1881 e il 1889 vinse sette volte il torneo più prestigioso del. Parliamo di un’epoca in cui il mondo della racchetta era distante anni luce da un movimento professionistico, eppure la grande popolarità che Renshaw riuscì a conquistare gli valse un contratto con l’azienda di scarpe Hickson and Sons – tra le prime a produrre modelli di calzature appositamente per il, che all’epoca si giocava esclusivamente sull’erba – che gli mise ai piedi una primitiva forma di signature shoes. Più di un secolo dopo, lo scenario è evidentemente mutato, ma quell’operazione d’avanguardia ha colto nel segno. Ilè espressione di grazia e potenza insieme, è uno sport con una popolarità globale ...