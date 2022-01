Cooperative di consumo | progetti e servizi per vincere vecchie e nuove sfide

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Dall’emergenza sanitaria alla sempre più serrata concorrenza della grande distribuzione organizzata: lediaderenti a ConfBergamo affrontano ogni giorno grandi, investendo in nuovie in tecnologia, valorizzando il rapporto con clienti e produttori, ma anche e soprattutto non perdendo il forte legame con il territorio. “In uno scenario complesso come quello che stiamo vivendo in questi anni – afferma Lucio Moioli, segretario generale di ConfBergamo – la Cooperazione die, più in generale, la cooperazione con attività di vendita hanno saputo reagire, rafforzando la propria offerta, investendo e trovando nuovi spazi nel territorio, mantenendo sempre lo spirito mutualistico che le ...