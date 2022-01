Borussia Monchengladbach vs Union Berlino: pronostico e formazioni (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Borussia Monchengladbach cercherà di riprendersi da una settimana terribile quando sabato 22 gennaio ospiterà al Borussia-Park l’Union Berlino, in cerca dell’Europa. I padroni di casa sono stati sconfitti in un derby renano lo scorso fine settimana prima di uscire dalla DFB-Pokal contro avversari di bassa lega a metà settimana, mentre i visitatori in forma si dirigono verso lo scontro sulla scia di una vittoria nel derby di Berlino in coppa. Il calcio di inizio di Borussia Monchengladbach vs Union Berlino è previsto alle 15:30 Anteprima della partita Borussia Monchengladbach vs Union Berlino: a che punto sono le due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilcercherà di riprendersi da una settimana terribile quando sabato 22 gennaio ospiterà al-Park l’, in cerca dell’Europa. I padroni di casa sono stati sconfitti in un derby renano lo scorso fine settimana prima di uscire dalla DFB-Pokal contro avversari di bassa lega a metà settimana, mentre i visitatori in forma si dirigono verso lo scontro sulla scia di una vittoria nel derby diin coppa. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due ...

