Accordi e Disaccordi, su NOVE stasera ospiti Pier Luigi Bersani e Matteo Bassetti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Accordi e DisAccordi, l’appuntamento settimanale di NOVE sulla politica e sull’attualità, torna stasera venerdì 21 gennaio a partire dalle 22:45.Accordi e DisAccordi: anticipazioni e ospiti della nuova... Leggi su today (Di venerdì 21 gennaio 2022)e Dis, l’appuntamento settimanale disulla politica e sull’attualità, tornavenerdì 21 gennaio a partire dalle 22:45.e Dis: anticipazioni edella nuova...

Advertising

radiomanouche : Accordi Disaccordi - Bistro Fada ,in #radiomanouche. More #GypsyJazz and #GreatSongs. - Ariel48536344 : Pier Luigi Bersani e Matteo Bassetti ospiti di Accordi&Disaccordi venerdì 21 gennaio alle 22.45 su Nove. Con Marco… - radiomanouche : Accordi Disaccordi - Easy ,in #radiomanouche. More #GypsyJazz and #GreatSongs. - tutto_travaglio : #Pier Luigi Bersani e Matteo Bassetti ospiti di Accordi&Disaccordi venerdì 21 gennaio alle 22 - Il Fatto Quotidiano… - DietrolaNotizia : Pier luigi Bersani e Matteo Bassetti a 'Accordi & Disaccordi' -