Usa: sindaco New York converte il suo stipendio in Bitcoin (Di giovedì 20 gennaio 2022) Eric Adams convertirà il suo primo stipendio da sindaco di New York in Bitcoin e Etherum tramite la piattaforma Coinbase. "New York è il centro del mondo e vogliamo essere anche il centro per le ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Eric Adams convertirà il suo primodadi Newine Etherum tramite la piattaforma Coinbase. "Newè il centro del mondo e vogliamo essere anche il centro per le ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa sindaco Usa: sindaco New York converte il suo stipendio in Bitcoin Eric Adams convertirà il suo primo stipendio da sindaco di New York in Bitcoin e Etherum tramite la piattaforma Coinbase. "New York è il centro del mondo e vogliamo essere anche il centro per le criptovalute e le altre innovazioni finanziarie. ...

