The Batman: confermata la durata ufficiale del film con Robert Pattinson (Di giovedì 20 gennaio 2022) Warner Bros ha confermato la durata ufficiale dell'atteso The Batman, il film diretto da Matt Reeves con star Robert Pattinson. Warner Bros ha svelato la durata ufficiale di The Batman: il film con star Robert Pattinson, in arrivo il 3 marzo, arriverà a quota 2 ore 55 minuti, con ulteriori 8 minuti dedicati ai titoli di coda. Il progetto diretto da Matt Reeves diventerà così l'avventura di Bruce Wayne più lunga mai portata sul grande schermo. I produttori di The Batman non hanno però svelato se negli otto minuti sono previste delle scene post-credits come accade spesso con gli adattamenti dei fumetti della Marvel e della DC. La versione di Bruce Wayne interpretata da ...

