Advertising

fisco24_info : Soldi ai partiti, la classifica 2021: Pd resta primo ma perde terreno, Fdi supera la Lega: I Dem incassano 6,9 mili… - lella_50 : RT @mariotoscana196: RENZI con la fondazione OPEN ha fatto con coraggio un operazione di trasparenza sul finanziamento ai partiti sul model… - titzbiltz : RT @mariotoscana196: RENZI con la fondazione OPEN ha fatto con coraggio un operazione di trasparenza sul finanziamento ai partiti sul model… - BRoots66 : @NicolaPorro Non è una novità che i soldi dei farabutti spesso finiscano nelle casse di 'ignari' partiti politici p… - BumgazMancini : RT @mariotoscana196: RENZI con la fondazione OPEN ha fatto con coraggio un operazione di trasparenza sul finanziamento ai partiti sul model… -

Ultime Notizie dalla rete : Soldi partiti

Il Sole 24 ORE

...Renzi e Italia viva e iricevuti dallo stesso imprenditore, Vincenzo Onorato . A prescindere dal reato contestato (traffico di influenze illecito in un caso, finanziamento illecito ai......specialità deinon - cinque - stelle, e in particolare dei renziani e dei berlusconiani. E adesso si trova in un bel guaio. Qui c'è la magistratura che sostiene che Grillo ha preso i...La vicenda per la quale è indagato Beppe Grillo è perfino peggio di quelle, analoghe, che riguardano Matteo Renzi e Italia viva e i soldi ricevuti dallo stesso imprenditore, Vincenzo Onorato. Onorato ...eToro continua ad espandersi con un numero di asset maggiore su cui gli utenti possono investire a partire da 1€ ed esporsi in modo contenuto.