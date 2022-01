Serie A, a rischio Venezia-Inter e Napoli-Salernitana. Il punto (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'incubo Covid incombe sulla Serie A, e due gare in programma nel prossimo week end sarebbero a forte rischio: si tratta di Venezia-Inter e Napoli-Salernitana. Le Asl infatti, dopo il nuovo... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'incubo Covid incombe sullaA, e due gare in programma nel prossimo week end sarebbero a forte: si tratta di. Le Asl infatti, dopo il nuovo...

Advertising

Gazzetta_it : Bernardeschi tira i capelli a Soppy in area: rischio rigore #JuveUdinese - zazoomblog : Serie A a rischio Venezia-Inter e Napoli-Salernitana. Il punto - #Serie #rischio #Venezia-Inter - Deiana_Luca9 : RT @Eurosport_IT: Ora sì, #InterVenezia è in forte dubbio... ?? - Eurosport_IT : Ora sì, #InterVenezia è in forte dubbio... ?? - calciomercatoit : ?? UFFICIALE Focolaio con 14 positivi nel gruppo squadra del #Venezia: a rischio la gara contro l'#Inter -