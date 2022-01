Sci alpino oggi, Prove Cortina d’Ampezzo e Kitzbuehel: startlist, programma, orari, tv, streaming (Di giovedì 20 gennaio 2022) Prosegue il percorso di avvicinamento di atlete e atleti verso le Prove veloci del fine settimana. Stiamo entrando ufficialmente nel weekend della Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022. Dal lato femminile ci attende la prima prova cronometrata della discesa di Cortina d’Ampezzo, mentre per quanto riguarda gli uomini, saranno di scena nella seconda a Kitzbuehel, sulla mitologia pista “Streif”. Queste due sessioni di allenamento ci permetteranno di capire diverse cose e, soprattutto, iniziare a inquadrare meglio le due situazioni. Sul fronte del Circo Bianco al femminile, la prova prenderà il via alle ore 11.00 e capiremo se Sofia Goggia sarà in condizione dopo la brutta caduta di Zauchensee. Passando agli “Uomini Jet” la prova scatterà alle ore 11.30, con il nostro Dominik Paris che ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Prosegue il percorso di avvicinamento di atlete e atleti verso leveloci del fine settimana. Stiamo entrando ufficialmente nel weekend della Coppa del Mondo di sci2021-2022. Dal lato femminile ci attende la prima prova cronometrata della discesa di, mentre per quanto riguarda gli uomini, saranno di scena nella seconda a, sulla mitologia pista “Streif”. Queste due sessioni di allenamento ci permetteranno di capire diverse cose e, soprattutto, iniziare a inquadrare meglio le due situazioni. Sul fronte del Circo Bianco al femminile, la prova prenderà il via alle ore 11.00 e capiremo se Sofia Ga sarà in condizione dopo la brutta caduta di Zauchensee. Passando agli “Uomini Jet” la prova scatterà alle ore 11.30, con il nostro Dominik Paris che ...

