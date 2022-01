Roma-Lecce, probabili formazioni e dove vederla in Tv (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Roma di Josè Mourinho fa il suo esordio in Coppa Italia, stasera, alle ore 21, contro il Lecce allo stadio Olimpico di Roma. I giallorossi vogliono dare continuità alla vittoria in campionato contro il Cagliari, seppur di misura, e inseguire la decima vittoria della coppa nazionale. In caso di passaggio del turno, ai quarti, incrocerebbero l’Inter di Inzaghi. Al contrario il Lecce viene già da un cammino convincente in Coppa Italia, avendo battuto prima Parma e poi Spezia. In campionato sono reduci dalla vittoria col Perdenone quindi arrivano a Roma in fiducia. La squadra di Mourinho non dovrà abbassare la guardia per portare a casa una vittoria importante anche in termini di morale. La partita, in programma stasera alle 21 all’Olimpico di Roma, sarà trasmessa in esclusiva su Canale ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ladi Josè Mourinho fa il suo esordio in Coppa Italia, stasera, alle ore 21, contro ilallo stadio Olimpico di. I giallorossi vogliono dare continuità alla vittoria in campionato contro il Cagliari, seppur di misura, e inseguire la decima vittoria della coppa nazionale. In caso di passaggio del turno, ai quarti, incrocerebbero l’Inter di Inzaghi. Al contrario ilviene già da un cammino convincente in Coppa Italia, avendo battuto prima Parma e poi Spezia. In campionato sono reduci dalla vittoria col Perdenone quindi arrivano ain fiducia. La squadra di Mourinho non dovrà abbassare la guardia per portare a casa una vittoria importante anche in termini di morale. La partita, in programma stasera alle 21 all’Olimpico di, sarà trasmessa in esclusiva su Canale ...

