Regole Quarantena, Renzi sui Bambini Vaccinati: non puoi Metterli in Dad per Uno o Due Casi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Matteo Renzi, leader di Italia viva, dice la sua in merito alle nuove Regole per la Quarantena. “Sulla scuola siamo stati dalla parte di Draghi contro i De Luca che ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 20 gennaio 2022) Matteo, leader di Italia viva, dice la sua in merito alle nuoveper la. “Sulla scuola siamo stati dalla parte di Draghi contro i De Luca che ...

Advertising

Corriere : Zingaretti: «Covid, servono regole più semplici: dopo 5 giorni di quarantena, liberi senza tampone» - lorepregliasco : Le nuove regole su isolamento e quarantena in Svizzera fanno impallidire quelle italiane o quelle americane, molto… - AdrianaSpappa : RT @vitalbaa: La @regionepiemonte viola le regole su autosorveglianza e quarantena a scuola, fissate dall'ultimo decreto-legge, imponendo D… - e_didone : RT @FnpCisl: Le regole della quarantena per positivi e contatti stretti Cos’è la #quarantena? È una misura destinata ai contatti stretti di… - RassegnaZampa : #Scuola, le regole cambiano ancora? #Costa: «Dopo 10 giorni di #quarantena niente #tamponi per tornare in aula» -