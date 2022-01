Pedofilia nella Chiesa in Germania | Ratzinger coinvolto nell' inchiesta degli abusi sui minori

Advertising

repubblica : Pedofilia, più di 400 vittime nella diocesi di Monaco di cui fu vescovo anche Joseph Ratzinger [di Paolo Rodari] - repubblica : Pedofilia, quasi 500 le vittime nella diocesi di Monaco di cui fu vescovo anche Ratzinger - ilriformista : Il report commissionato dalla diocesi di Monaco evidenzia 497 abusi tra il 1945 e il 2019: sotto accusa anche il co… - elenorrossi : RT @Gis_Gilbert: - Abusi nella #Chiesa tedesca e #Ratzinger sotto accusa - Morte di migliaia di bambini nelle scuole cattoliche canadesi -… - Marcello_Gatto : RT @tempoweb: Pedofilia nella diocesi di Monaco, Ratzinger esprime turbamento e vergogna: 'Vicino alle vittime' #Ratzinger #pedofilia #Mona… -

Ultime Notizie dalla rete : Pedofilia nella

... accusato di non aver adeguatamente agito in occasione di quattro casi di presuntadel ... Ecco perchéchiesa e anche in rapporto a chi la osserva dal di fuori, dobbiamo rifuggire da ogni ...Il Papa Emerito Benedetto XVI sarebbe responsabile di diversi errorigestione di casi diavvenutiDiocesi di Monaco quando ne era titolare. A sostenerlo, il rapporto pubblicato oggi su impulso della Chiesa tedesca, riguardo i casi diche si sono verificati tra l'...Il segretario particolare monsignor Gaenswein: "Il Papa emerito leggerà attentamente" il rapporto sugli anni in cui fu arcivescovo in Baviera ...Il Papa emerito, accusato di comportamenti erronei in 4 casi mentre era vescovo dell'arcidiocesi, ha smentito categoricamente ...