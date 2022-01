Orlando | “Milan in difficoltà in difesa | mancano le prime linee”

Advertising

sportli26181512 : TMW RADIO - Orlando: 'Il Milan è in difficoltà quando deve difendere. Mancano le prime linee e si vede': L'ex calci… - sportli26181512 : TMW RADIO - Orlando: 'Il Milan è in difficoltà quando deve difendere. Mancano le prime linee e si vede': L'ex calci… - VaneGenevieve : RT @junews24com: Orlando avvisa il Milan: «Juve avversaria peggiore» - - sportli26181512 : TMW RADIO - Orlando: 'Milan poco concreto, la Juve il peggior avversario del momento': L'ex calciatore Massimo Orla… - news24_inter : Orlando spiega la differenza tra #Inter e #Milan ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando Milan

Duplice rinforzo per il Venezia. Dopo l'ingaggio di Michael Cuisance - titolare sia con ilche con l'Empoli - la formazione lagunare migliora la propria rosa con l'acquisto dell'esperto ...'...Commenta per primo Il brasiliano Pato , ex, torna a far parlare di sé. E non per una questione di campo (ora è in MLS, a), ma per quanto riguarda la vicenda 'no vax' di Novak Djokovic , espulso dall'Australia. In una storia su ...Nel pomeriggio di programmazione su Tutto Mercato Web è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando che durante il programma Maracanà ha parlato del Milan e in particolar modo della sconfitta contro l ...L'ex calciatore Massimo Orlando a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato del momento del Milan. C'è la sfida con la Juventus. Cosa ...