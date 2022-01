Nuove strette per i no vax | da oggi si va dal parrucchiere e dall' estetista con il Green pass base

Advertising

globalistIT : - timidisorrisi : RT @zanzinian: Dire che i vaccinati non sopporteranno nuove restrizioni senza ulteriori strette ai novax vuol dire insinuare che siano tris… - PatriotaIl : RT @AleksL74: Mentre qualcuno della controinformazione si diverte a dire che 'tutto sta crollando', dopo le manifestazioni del fine settima… - milafiordalisi : #GreenpassObbligatorio, scattano le nuove strette: servirà per andare da #parrucchiere ed #estetista. Dal primo feb… - PaoloScorpio : RT @AleksL74: Mentre qualcuno della controinformazione si diverte a dire che 'tutto sta crollando', dopo le manifestazioni del fine settima… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove strette

Tutti i decreti emanati dal governo durante le vacanze natalizie stanno portando ora i suoi frutti, dato che da oggi fino al 15 febbraio ci saranno scadenze e date dopo le quali scatteranno obblighi e ...... senza dover mostrare il green pass ovunque si vada, senza rinunciare a viaggi,di mano, ... introducendomisure di sicurezza nella vita quotidiana , scegliendo i giusti investimenti . ...Green pass ‘base’, da oggi, giovedì 20 gennaio, scatta l’obbligatorietà anche per i clienti di estetisti e parrucchieri e, più in generale, per coloro che accederanno ai cosiddetti “servizi alla perso ...