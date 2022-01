MotoGP, Austin si rifà il look: asfalto nuovo e addio dossi - News (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo le forti critiche ricevute nel 2021, il circuito di Austin ha deciso di avviare una pesante serie di lavori , andando a "limare" i dossi che avevano creato non pochi problemi ai piloti del ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo le forti critiche ricevute nel 2021, il circuito diha deciso di avviare una pesante serie di lavori , andando a "limare" iche avevano creato non pochi problemi ai piloti del ...

Advertising

Luxgraph : MotoGp: in Texas cantieri per sistemare la pista di Austin - Motorsport_IT : #MotoGP | Austin riasfaltata dopo le lamentele dei piloti - dianatamantini : MOTOGP - Il Circuit of the Americas di Austin si sta preparando per il GP di quest'anno. Avanti con i lavori per si… - corsedimoto : MOTOGP - Il Circuit of the Americas di Austin si sta preparando per il GP di quest'anno. Avanti con i lavori per si… - gensan2525 : RT @gponedotcom: Austin rifà l'asfalto in attesa del ritorno del suo re, Marc Marquez: La pista texana ha riasfaltato le curve 2-10 e 12-16… -