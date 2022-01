La casa ha 18 bagni, un garage per 16 auto e una piscina con scivoli e cascate. E un passato terribile (Di giovedì 20 gennaio 2022) La villa di Harry e Meghan Markle guarda le foto Non sarà facile trovare acquirenti, e non solo per il prezzo – 85 milioni di dollari – al quale è stata messa in vendita. Sulle colline di Beverly Hills, al cap 90210 – famoso anche per aver ispirato la celebre serie tv omonima – è in vendita una villa meravigliosa. Ma molto particolare. Leggi anche › “Beverly Hills 90210”, 30 anni fa la prima puntata. I protagonisti festeggiano sui social La villa vista nella sua interezza (realtor.com) Il proprietario, Jeff ... Leggi su iodonna (Di giovedì 20 gennaio 2022) La villa di Harry e Meghan Markle guarda le foto Non sarà facile trovare acquirenti, e non solo per il prezzo – 85 milioni di dollari – al quale è stata messa in vendita. Sulle colline di Beverly Hills, al cap 90210 – famoso anche per aver ispirato la celebre serie tv omonima – è in vendita una villa meravigliosa. Ma molto particolare. Leggi anche › “Beverly Hills 90210”, 30 anni fa la prima puntata. I protagonisti festeggiano sui social La villa vista nella sua interezza (realtor.com) Il proprietario, Jeff ...

ddisgustata : Me faccio una casa con cinque bagni e fischietta >>>> #licealigayrewatch #tortelliniparty #tortellando - nicdele : @antivirusgg @bikeitalia_it Io vado anche quando piove. Su una percorrenza di mezz’ora tra casa e lavoro con un giu… - piccololulu : Ma anche voi la mattina guardate le finestre dei bagni di fronte casa sperando di veder qualcosa? - Theymakeusproud : Non mi ritrovavo a pulire bagni a quest'ora da quando in secondo anno di uni ero così in crisi per un esame che all… - Ipernovagirl : Coinquilina oggi ha 'pulito' i bagni e poi ha avuto il coraggio di dirmi che non aveva tempo per lavare i pavimenti… -