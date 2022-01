I ‘no Vax’ rischiano un ritardo delle prestazioni ospedaliere? Da Bassetti & C. un ‘no’ convinto: “Disciminazioni da rigettare subito” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Aldi là della situazione critica che stiamo vivendo, e delle spesso ‘ardite’ proteste che mettono in scena per aver ragione di una scelta personale – purtroppo però ‘pagata’ anche da altri – quanti si dichiarano contrari alla vaccinazione (soprattutto per paura), non sono certo per questo da ‘condannare a morte’. E desta veramente stupore quanto più volte ribadito, anche da ‘uomini di scienza’, che in quanto no-vax, questi ultimi non avrebbero diritto poi ad essere curati per le conseguenze – spesso gravi – scaturite dallo loro scelta. Ora, seppure in toni e, soprattutto, in casi assolutamente differenti, non si parla di no Vax, ad accendere le polemiche poi, il comportamento adottato dall’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, e dal suo direttore sanitario, Fabrizio Pregliasco, che ha deciso di rinviare le operazioni ‘non urgenti’ per i pazienti fragili. Matteo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) Aldi là della situazione critica che stiamo vivendo, espesso ‘ardite’ proteste che mettono in scena per aver ragione di una scelta personale – purtroppo però ‘pagata’ anche da altri – quanti si dichiarano contrari alla vaccinazione (soprattutto per paura), non sono certo per questo da ‘condannare a morte’. E desta veramente stupore quanto più volte ribadito, anche da ‘uomini di scienza’, che in quanto no-vax, questi ultimi non avrebbero diritto poi ad essere curati per le conseguenze – spesso gravi – scaturite dallo loro scelta. Ora, seppure in toni e, soprattutto, in casi assolutamente differenti, non si parla di no Vax, ad accendere le polemiche poi, il comportamento adottato dall’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, e dal suo direttore sanitario, Fabrizio Pregliasco, che ha deciso di rinviare le operazioni ‘non urgenti’ per i pazienti fragili. Matteo ...

