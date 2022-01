Harry e Meghan sfruttati per vedere Bitcoin: la pubblicità truffa con altre celebrità (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’immagine del principe Harry e della moglie Meghan Markle è stata utilizzata per fini impropri. Come riporta la stampa estera, infatti, foto ed interviste dei Sussex sono state diffuse sui social media per promuovere schemi di investimento relativi ai Bitcoin. La coppia, però, non è stata l’unica ad essere coinvolta nella truffa. Anche le immagini … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’immagine del principee della moglieMarkle è stata utilizzata per fini impropri. Come riporta la stampa estera, infatti, foto ed interviste dei Sussex sono state diffuse sui social media per promuovere schemi di investimento relativi ai. La coppia, però, non è stata l’unica ad essere coinvolta nella. Anche le immagini … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

