Demos | Ciani | creiamo una nuova politica dell’abitare

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma – Approvati dall’Assemblea Capitolina due emendamenti al “Documento Unico di Programmazione 2022-2024” di grande valenza sociale, promossi daDemocrazia solidale e sottoscritti dall’intera maggioranza. Il Capogruppo Paoloha sottolineato la volontà di affrontare il tema dei senza dimora al di là delle stagioni e dell’emergenza, ma dotando la città di una serie di centri di accoglienza dove svolgere un lavoro sociale, accompagnando le persone in un percorso che agevoli il reinserimento sociale. Ha inoltre illustrato in Aula la volontà di superare la realtà dei Campi rom istituzionali e l’approccio etnico e di favorire invece la creazione di percorsi integrati che portino questi cittadini a godere del diritto ad abitare come tutti gli altri. “Il luogo in cui si vive può facilmente diventare motivo di esclusione sociale anche per chi si ...