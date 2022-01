Covid, mappa Ecdc: in rosso scuro tutta Italia e sempre più Europa (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’Italia continua a rimanere ormai completamente in rosso scuro, il colore che segna il massimo rischio epidemiologico per Covid-19, nella mappa pubblicata dall’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Ma il rosso scuro avanza sempre di più e ha ormai quasi conquistato l’Europa, secondo l’ultimo aggiornamento dell’agenzia Ue con sede a Stoccolma. tutta l’Europa Occidentale e Meridionale sono in rosso scuro, insieme alla Scandinavia, ai tre Stati Baltici e a gran parte dell’Europa Centro-Orientale. Il rosso scuro conquista metà Romania, che la scorsa settimana era ancora ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’continua a rimanere ormai completamente in, il colore che segna il massimo rischio epidemiologico per-19, nellapubblicata dall’, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Ma ilavanzadi più e ha ormai quasi conquistato l’, secondo l’ultimo aggiornamento dell’agenzia Ue con sede a Stoccolma.l’Occidentale e Meridionale sono in, insieme alla Scandinavia, ai tre Stati Baltici e a gran parte dell’Centro-Orientale. Ilconquista metà Romania, che la scorsa settimana era ancora ...

