Covid, Gimbe: in Puglia l'aumento più consistente dei contagi a livello nazionale Le nuove infezioni registrano un +159 per cento. Vaccinazioni da primato (Di giovedì 20 gennaio 2022) Di Francesco Santoro: Aumento monstre degli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 3.373) e dei contagi (+159,6 per cento), ma i dati sui ricoveri, seppure in crescita tengono lontana la Puglia dalla zona arancione. In area medica le ospedalizzazioni raggiungono il 23 per cento mentre la percentuale di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive passa dal 9,9 per cento al 12,8. Tumultuosa la crescita dei casi nelle province di Brindisi e Barletta-Andria-Trani: rispettivamente con 2.964 e 2.945 nuove infezioni ogni 100mila residenti superano la più popolosa Bari (2.892), Taranto (2.515), Lecce (2.337) e Foggia con un'incidenza di 2.196. È il quadro poco confortante che emerge dal report della Fondazione Gimbe

