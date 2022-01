Confcommercio Lombardia: «Caro energia shock di sistema, nessuno è immune» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il vicepresidente vicario Carlo Massoletti: «Pesanti ricadute sui consumi, subito interventi urgenti e strutturali» “Il Caro energia è uno shock che si abbatterà con forza sull’intero sistema economico, con conseguenze pesantissime anche per le imprese di commercio, turismo e servizi. Per questo chiediamo interventi sostanziali e, soprattutto, urgenti”. Così Carlo Massoletti, vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia, sul tema del rinCaro energetico e delle ricadute sulle imprese lombarde. “Purtroppo nessuno è immune e anche il terziario che, ricordiamolo, in Lombardia conta oltre 530 mila imprese, più del 60% del totale, subirà il contraccolpo della crisi. Perché l’aumento della bolletta energetica alimenta ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il vicepresidente vicario Carlo Massoletti: «Pesanti ricadute sui consumi, subito interventi urgenti e strutturali» “Ilè unoche si abbatterà con forza sull’interoeconomico, con conseguenze pesantissime anche per le imprese di commercio, turismo e servizi. Per questo chiediamo interventi sostanziali e, soprattutto, urgenti”. Così Carlo Massoletti, vicepresidente vicario di, sul tema del rinenergetico e delle ricadute sulle imprese lombarde. “Purtroppoe anche il terziario che, ricordiamolo, inconta oltre 530 mila imprese, più del 60% del totale, subirà il contraccolpo della crisi. Perché l’aumento della bolletta energetica alimenta ...

