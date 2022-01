Beautiful, anticipazioni 21 gennaio: Hope confessa a Thomas i suoi sentimenti per Liam. Forrester preoccupa Finn (Di giovedì 20 gennaio 2022) Beautiful, anticipazioni 21 gennaio: protagonisti della puntata di domani saranno Hope, Thomas e Finn. Ecco nel dettaglio cosa succederà. Beautiful, anticipazioni 21 gennaio: Hope rivela a Thomas cosa prova davvero per Liam Dopo il “famoso” bacio al manichino di Hope con la devastante conseguenza che abbiamo visto (e non è finita qui!), Thomas telefona alla Logan, ma lei gli dice chiaro e tondo che ama soltanto Liam, suo marito. Per Forrester sembra quindi non esserci più speranza! … Tuttavia sappiamo che non c’è niente di scontato per le coppie di “Beautiful” e i loro sentimenti ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 20 gennaio 2022)21: protagonisti della puntata di domani saranno. Ecco nel dettaglio cosa succederà.21rivela acosa prova davvero perDopo il “famoso” bacio al manichino dicon la devastante conseguenza che abbiamo visto (e non è finita qui!),telefona alla Logan, ma lei gli dice chiaro e tondo che ama soltanto, suo marito. Persembra quindi non esserci più speranza! … Tuttavia sappiamo che non c’è niente di scontato per le coppie di “” e i loro...

