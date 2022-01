Australian Open, disco verde anche per Sinner: battuto 3-0 (6-2/6-4/6-3) Johnson (Di giovedì 20 gennaio 2022) Jannik Sinner vola al quarto turno degli Australian Open . Tutto semplice nell'ultima gara di giornata del primo Slam stagionale: battuto l'americano Johnson per 3-0 (6-2/6-4/6-3). Leggi su feedpress.me (Di giovedì 20 gennaio 2022) Jannikvola al quarto turno degli. Tutto semplice nell'ultima gara di giornata del primo Slam stagionale:l'americanoper 3-0 (6-2/6-4/6-3).

Advertising

Eurosport_IT : BERRETTINI CONTINUA IL VIAGGIO! ?????? L'azzurro batte l'americano Kozlov in 4 set e conquista il terzo turno degli A… - Eurosport_IT : Camila Giorgi conquista il 3° turno degli Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #AusOpen | #Giorgi - fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - Ubitennis : Australian Open, Sinner avanti tutta: un solido Jannik non fa sconti a Johnson - MasterblogBo : MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner al terzo turno degli Australian Open, primo Slam del 2022 (montep… -