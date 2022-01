Australian Open 2022 oggi: ordine di gioco 21 gennaio, orari, programma, tv, streaming (Di venerdì 21 gennaio 2022) Prosegue lo spettacolo degli Australian Open 2022. Inizierà oggi il terzo terzo turno dei tabelloni di singolare ed il secondo di quelli di doppio. Per l’Italia scenderanno in campo ben tre tennisti, tutti in singolare. Il primo azzurro a scendere in campo sarà probabilmente Lorenzo Sonego, che affronterà il serbo Miomir Kecmanovic nella seconda sfida della 1573 Arena dopo il doppio Cabrera/Hon-Aoyama/Shibahara. Il match più atteso è però sicuramente quello tra Matteo Berrettini e lo spagnolo Carlos Alcaraz. I due si sfideranno nel terzo match di giornata sulla Road Laver Arena dopo Azarenka-Svitolina e Krejcikova-Ostapenko. Al termine della partita del romano (e non prima delle 9.00), toccherà invece a Camila Giorgi, chiamata all’impresa contro la numero 1 al mondo Ashleigh Barty. La quinta giornata degli ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) Prosegue lo spettacolo degli. Inizieràil terzo terzo turno dei tabelloni di singolare ed il secondo di quelli di doppio. Per l’Italia scenderanno in campo ben tre tennisti, tutti in singolare. Il primo azzurro a scendere in campo sarà probabilmente Lorenzo Sonego, che affronterà il serbo Miomir Kecmanovic nella seconda sfida della 1573 Arena dopo il doppio Cabrera/Hon-Aoyama/Shibahara. Il match più atteso è però sicuramente quello tra Matteo Berrettini e lo spagnolo Carlos Alcaraz. I due si sfideranno nel terzo match di giornata sulla Road Laver Arena dopo Azarenka-Svitolina e Krejcikova-Ostapenko. Al termine della partita del romano (e non prima delle 9.00), toccherà invece a Camila Giorgi, chiamata all’impresa contro la numero 1 al mondo Ashleigh Barty. La quinta giornata degli ...

