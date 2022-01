Antartide, Esa: "Iceberg gigante A-68A perde 152 mld tonnellate d'acqua dolce, rischi per habitat" (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Ha rilasciato ben 152 miliardi di acqua dolce il gigantesco Iceberg chiamato A-68 staccatosi, a luglio del 2017, dalla piattaforma di ghiaccio Larsen-C dell'Antartide. A riferirlo è l'Agenzia Spaziale Europea. Grazie a cinque diverse missioni satellitari di cui molte dell'Esa, un team di scienziati - del Center for Polar Observation and Modeling nel Regno Unito e del British Antarctic Survey - hanno infatti potuto monitorare il cammino dell'Iceberg - uno dei più grandi mai prodottosi in Antartide - e seguire il suo cammino spinto dai venti e dalle correnti oceaniche. I ricercatori hanno potuto così seguire l'evoluzione del gigante di ghiaccio che si è via via suddiviso in diversi berg più 'piccoli'. Seguendolo con l'occhio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Ha rilasciato ben 152 miliardi diilscochiamato A-68 staccatosi, a luglio del 2017, dalla piattaforma di ghiaccio Larsen-C dell'. A riferirlo è l'Agenzia Spaziale Europea. Grazie a cinque diverse missioni satellitari di cui molte dell'Esa, un team di scienziati - del Center for Polar Observation and Modeling nel Regno Unito e del British Antarctic Survey - hanno infatti potuto monitorare il cammino dell'- uno dei più grandi mai prodottosi in- e seguire il suo cammino spinto dai venti e dalle correnti oceaniche. I ricercatori hanno potuto così seguire l'evoluzione deldi ghiaccio che si è via via suddiviso in diversi berg più 'piccoli'. Seguendolo con l'occhio ...

Advertising

TV7Benevento : Antartide: Esa, rilasciate da iceberg gigante 152 mld tonnellate acqua dolce, rischi per habitat (2)... - TV7Benevento : Antartide, Esa: 'Iceberg gigante A-68A perde 152 mld tonnellate d'acqua dolce, rischi per habitat'... - italiaserait : Antartide, Esa: “Iceberg gigante A-68A perde 152 mld tonnellate d’acqua dolce, rischi per habitat” - StraNotizie : Antartide, Esa: 'Iceberg gigante A-68A perde 152 mld tonnellate d'acqua dolce, rischi per habitat'… - sulsitodisimone : Antartide, Esa: 'Iceberg gigante A-68A perde 152 mld tonnellate d'acqua dolce, rischi per habitat'… -